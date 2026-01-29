La nuova casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi con vista sul Golfo del Tigullio: i dettagli della villa da 1.300 mq

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno inaugurato il 2026 trasferendosi nella loro nuova meravigliosa dimora. La coppia, con i figli Lorenzo e Sofia, ha cambiato finalmente casa dopo che i lunghi lavori di ristrutturazione si sono conclusi. La nuova casa è Villa San Sebastiano, dimora storica del Cinquecento, costruita nell’epoca del Rinascimento, rappresenta un vero e proprio gioiello architettonico.

L’ad Mediaset l’aveva acquistata nell’aprile del 2022 per un valore di 20 milioni di euro, un investimento immobiliare che in realtà rappresenta più un sogno che si realizza. La dimora, infatti, si trova a Portofino, dove Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin abitavano già da anni, ma nel Castello di Paraggi, un’altra proprietà meravigliosa, ma in cui erano in affitto. Adesso, invece, la coppia ha una casa tutta loro dove poter vivere con i propri figli.

Villa San Sebastiano, la nuova casa di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi è sempre stato molto legato al comune di Portofino, dove vive da tantissimi anni, tant’è che ha ricevuto tempo fa anche la cittadinanza onoraria. È qui che ha scelto di vivere con la sua famiglia ed è qui dove ha acquistato Villa San Sebastiano, una proprietà del Cinquecento che si estende su una superficie di 1300 metri quadrati.

Un piccolo gioiello architettonico, completamente immerso nel verde, che ha una vista mozzafiato sul Golfo di Tigullio. Una dimora storica che rappresenta, secondo gli esperti immobiliari, una rarità per la zona di Portofino, poiché è estremamente grande, gode di una vista spettacolare e ha uno spazio esterno enorme. La casa è composta da ben 9 camere da letto, 7 bagni e una piscina, è circondata da spazi verdi, ci sono vigneti, frutteti e uliveti, il luogo ideale dove trascorrere il tempo libero e far crescere dei bambini.

La casa in precedenza era stata comprata da Luca Bassani Antivari, founder di Wally Yacht e rampollo della famiglia ha fondato il marchio B-Ticino, anche lui ne rimase incantato. E lo stesso “colpo di fulmine” pare lo abbia avuto Pier Silvio Berlusconi, che nel 2022 ha deciso di acquistare Villa San Sebastiano. I lavori di ristrutturazione sarebbero durati quasi due anni e mezzo, pare che l’ad Mediaset non abbia voluto stravolgere la facciata, scegliendo gli stessi colori originari della struttura quando fu costruita. Inizialmente questa dimora era un convento, poi negli anni Settanta la famosa architetta e designer Gae Aulenti l’ha rivisitata, adibendola a casa privata.

Non si conoscono ulteriori dettagli della nuova casa di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi che, come è noto, sono molto riservati per ciò che riguarda la loro vita privata. Ragion per cui non si sa che tipo di arredamento abbiano scelto, se hanno preferito uno stile classico o un mix tra antico e moderno. Considerata la durata dei lavori e il noto fascino di questa dimora, sicuramente sarà una casa bellissima, una villa da mille e una notte.