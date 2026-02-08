Icona app
La dieta di Maria De Filippi: gli allenamenti e i segreti per restare in forma a 60 anni

Il segreto di Maria De Filippi: come rimane in forma a 60 anni - Tpi.it (Credits: AGF)
Dieta e allenamenti della conduttrice Mediaset, Maria De Filippi.

L’immagine sempre curata e l’energia con cui Maria De Filippi affronta i suoi numerosi impegni televisivi sono diventate negli anni un tratto distintivo della conduttrice, simbolo di professionalità e costanza. De Filippi, oggi sessantenne, continua a mostrarsi instancabile e concentrata, qualità che molti attribuiscono al suo stile di vita equilibrato.

Dieta semplice, abitudini costanti e un allenamento regolare sono gli elementi che le permettono di mantenere ritmo e vitalità nonostante una carriera che richiede presenza, lucidità e resistenza. Il suo approccio, lontano dagli eccessi, è diventato un modello di benessere quotidiano.

Dieta ed esercizio fisico: il segreto salutare di Maria De Filippi

Il segreto della sua linea, infatti, non ha nulla di misterioso. È il risultato di una combinazione molto semplice: alimentazione equilibrata e attività fisica costante. Nessuna scorciatoia, nessun trattamento segreto, nessuna dieta estrema. Solo disciplina, moderazione e uno stile di vita attivo.

La dieta di Maria De Filippi si basa su regole essenziali, lontane dagli eccessi e dalle mode del momento: la conduttrice ha sempre mantenuto un rapporto molto controllato con il cibo. Non mangia pasta tutti i giorni, ma solo una volta a settimana, in porzioni ridotte di circa 60 grammi. Anche il pane è presente in quantità minime, con piccole concessioni a pranzo o a cena. Le carni rosse sono state quasi del tutto eliminate, sostituite da pesce e carni bianche.

La sua alimentazione quotidiana privilegia verdura, frutta, yogurt magri, legumi e pochi condimenti. Non ama i dolci, se non per qualche eccezione come una fetta di crostata o di meringata, e non beve alcolici. Questo la rende naturalmente avvantaggiata rispetto a molte persone che faticano a rinunciare a zuccheri e grassi. In sostanza, la sua dieta è semplice, naturale e priva di eccessi, un modello che si discosta dall’immagine tipica della cucina italiana ricca di carboidrati e piatti elaborati.

Ma la vera chiave della sua forma fisica non è solo ciò che mangia. Maria De Filippi è sempre stata una donna sportiva e iperattiva. Si allena tre volte a settimana con il crossfit, una disciplina intensa che combina forza, resistenza e agilità. A questo aggiunge due sessioni settimanali di tennis, una passione che coltiva da anni. L’attività fisica costante contribuisce a mantenerla asciutta e tonica senza bisogno di diete drastiche.

Maria De Filippi
Come rimanere in forma a 60 anni: il segreto di Maria De Filippi – Tpi.it – credit: AGF

Il suo stile di vita dimostra che la forma fisica non è frutto di miracoli, ma di abitudini consolidate. Non sta mai ferma, si muove molto, mangia con moderazione e non ricorre a scorciatoie. È un approccio che contrasta con l’idea diffusa secondo cui i personaggi famosi si affiderebbero sempre a chirurghi estetici o integratori costosi.

Per chi ha un’età simile a quella di Maria De Filippi, la sua routine può essere un esempio utile: un’alimentazione naturale, povera di grassi e zuccheri, e un’attività fisica regolare possono davvero fare la differenza. Naturalmente, ogni cambiamento va valutato con il proprio medico, ma il messaggio resta chiaro. Non servono miracoli, solo disciplina e buon senso.

