La modella Katie Price: “Le mie te**e pesano due chili l’una, ma voglio il seno ancora più grande”

Katie Price è la celebre modella inglese che desidera avere il seno più grande del Regno Unito. È seguitissima sui social, in particolare su OnlyFans. La modella 44enne si è sottoposta di recente a un’ulteriore intervento chirurgico al seno, con l’obiettivo di battere il record.

Katie Price ha infatti rivelato, in un’intervista radiofonica al programma Fubar, che è pronta a sottoporti ad altri interventi chirurgici. La modella ha inoltre spiegato cosa la spinge a farlo: “È qualcosa che mi fa stare bene con me stessa e mi opero solo per me stessa, non per il mio lavoro. Io non giudico le persone come loro fanno con me: se qualcuno vuole rifarsi il seno, lo deve fare per se stesso, non per piacere agli altri o per raggiungere qualche obiettivo in particolare. Sicuramente l’operazione al seno non sarà l’ultima: ne ho in programma altre”, ha detto la Price.

Infine, ha svelato la più grande curiosità dei suoi fan. Quando pesano i suoi seni? Katie ha rivelato che le sue te**e pesano due chili l’una.