Kasia Smutniak, la foto in cui addenta una mela

Kasia Smutniak, la modella e attrice polacca sposata da poco più di una settimana al regista Domenico Procacci, è molto attiva su Instagram, e oggi, 25 settembre 2019, ha postato una foto originale e divertente, in cui morde una mela.

Kasia Smutniak addenta una mela e guarda l’obiettivo con sguardo conturbante. #currentmood è l’hashtag utilizzato dall’attrice per condividere la foto con il “frutto proibito“, e proprio facendo il verso al personaggio Disney associato all’iconica mela, qualcuno commenta: “Dove sono i 7 nani?”.

L’immagine è stata scattata dalla fotografa polacca Marlena Bielinska, che Kasia Smutniak cita nella foto.

Ed è proprio sul profilo della fotografa che si scopre il motivo per cui Kasia Smutniak addenta una mela: per celebrare “L’Apple Day”, il giorno della mela, una ricorrenza celebrata soprattutto nel Regno Unito, che ricorre di solito ad ottobre, per festeggiare l’inizio dell’autunno e la raccolta dei frutti di stagione.

L’attrice, legata a Pietro Tarricone prima dell’incidente in cui l’attore ha perso la vita, vanta su Instagram 200mila follower, conquistati con orgoglio e fatica.

Proprio quando ha raggiunto la soglia dei 200mila, Smutniak ha condiviso un post in cui ringrazia i fan di seguirla, nonostante il suo sia un profilo “non ufficiale”: manca infatti accanto al suo nome la famigerata “spunta blu” che attesta l’ufficialità del profilo di un personaggio pubblico sui social.

“Beh, abbiamo oltrepassato 200k e mi sembrate davvero tanti. Tantissimi! E io ancora non ho trovato una mia strada su questo insta… Sarà per questo che non ho ancora avuto LA SPUNTA BLU???????? Sarà per questo? Perché forse qualche record sono riuscita a battere qui. Un profilo non ufficiale ufficialmente non ufficiale. Intanto grazie a tutti voi che ci avete creduto”

L’attrice, sul social come nella vita, è sempre auto ironica e divertente.

Il 16 settembre scorso Kasia Smutniak e Domenio Procacci si sono sposati in gran segreto a Formello, nella campagna romana, nella villa in cui vivono, senza dire agli amici che la festa a cui si scavano recando, spacciata per il compleanno di 40 anni dell’attrice polacca, era quella per il loro matrimonio.

Kasia Smutniak e Domenico Procacci: il matrimonio a sorpresa