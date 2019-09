Justin Bieber e Hailey Baldwin: il matrimonio esclusivo in Carolina del Sud

Domenica 30 settembre prossimo Justin Bieber e Hailey Baldwin celebreranno il proprio matrimonio in una festa esclusiva con gli amici più intimi.

Il cantante di origini americani idolo delle teenager e la modella hanno scelto la costa della Carolina del sud per sposarsi, e hanno organizzato l’attesa ma esclusiva cerimonia all’hotel Montage a Palmetto Bluff, con vista sul fiume “May”.

Una fonte ha raccontato a un sito di gossip statunitense che i due si sono innamorati del posto appena l’hanno visto, ma che la cerimonia sarà speciale e molto intima. Pochi i divi invitati, a cui è stata inviata una partecipazione con gli sposi disegnati in versione fumetto.

Tra questi ci saranno anche Kendall Jenner, il migliore amico di Hailey Baldwin, e la sorella Kourtney Kardashian, amica di Justin Bieber.

E ancora Drake e Chris Brown. Si è parlato anche di Travis Scott e di Kylie Jenner, nota imprenditrice e personaggio televisivo statunitense.

Ad animare la cerimonia Daniel Caesar, un cantante di origini canadesi proprio come Bieber.

Statunitense, di 22 anni, Hailey Baldwin è una top model nota per aver sfilato per diverse case di moda. Nipote dell’attore Alec Baldwin, la ragazza si è fidanzata con Bieber nel 2018 e sposata due mesi fa, a settembre, davanti a un tribunale di New York.

I due si sono sposati “di nascosto”, in una cerimonia privata, a ottobre 2018. Questa sarà l’occasione per celebrare la cerimonia ufficiale e festeggiare con gli amici più intimi.

Justin Bieber fa pace con se stesso grazie a sua moglie. Stop a droga e eccessi. Il post su Instagram