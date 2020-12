Jo Squillo vola alle Maldive per Natale. Scoppia la bufera social

Jo Squillo vola alle Maldive per Natale e scoppia la bufera sui social. La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram direttamente dall’aeroporto: “A me non piace il Natale ma non ditelo a nessuno”, dice Jo Squillo. Sui social si scatenano i commenti di chi ha trovato fuori luogo il viaggio in tempi di restrizioni anti Covid. “Non si può uscire dalle regioni, ma lei esce dal continente”, “In questo periodo è di cattivo gusto”. E ancora: “Le regole devono seguirle solo i poveri a cui è proibita la gira fuoriporta“; “Siamo solo noi comuni mortali a rimanere segregati in casa”; “Tutti chiusi in zona rossa…non possiamo andare a trovare i parenti..ma i VIP possono..e quando arrivano in Paradiso non serve neanche più la mascherina…. allora è un’epidemia non una pandemia mondiale… basta essere famosi e puoi viaggiare…”, scrive un utente.

