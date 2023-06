Damiano David ha un flirt con un’ex pornostar? Il clamoroso dettaglio che non è sfuggito ai follower

Damiano David ha un flirt con l’ex pornostar Jessie Andrews?

Damiano David avrebbe una relazione con l’ex pornostar Jessie Andrews: lo sostengono alcuni follower che hanno notato un dettaglio sui profili social di entrambi.

A raccogliere la segnalazione dei fan più attenti è stato il sito Very Inutil People, che ha messo a confronto due foto di Jessie Andrews e Damiano David scattate nel medesimo albergo italiano.

“Pare e sottolineo pare che Damiano David si stia frequentando con l’ex pornostar Jessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria) – si legge sul sito – Sembra che oggi abbiano postato dalla stessa camera di un hotel in Italia”.

“L’indizio decisivo che si tratti della stessa camera dovrebbe essere la borsa rossa della Diesel che si vede dietro Jessie Andrews + la nuova canotta della Diesel di Damiano. È una supposizione di chi mi ha segnalato questa cosa” si legge ancora nel post.

Il cantante dei Maneskin ha da poco ufficializzato la sua rottura con Giorgia Soleri dopo che era circolato un video in cui Damiano baciava Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis, bassista della band.

Chi è Jessie Andrews

Ex attrice pornografica, la statunitense, che ha 31 anni si è affermata come designer e imprenditrice. Jessie Andrews, infatti, ha lanciato una sua linea di gioielli, indossata anche da numerosi personaggi famosi, e di costumi di bagno.

La giovane, inoltre, si è cimentata anche come dj pubblicando diversi singoli ed esibendosi anche in diverse tournée in Nord America, Australia e in Asia.