Una delle notizie di gossip che tiene banco nelle ultime settimane è scuramente la rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri. Il cantante dei Maneskin era stato paparazzato in un locale mentre baciava un’altra ragazza, Martina Taglienti. Quindi la notizia della fine della loro relazione. L’influencer aveva poi spiegato che la loro era una coppia aperta.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, le cose starebbero in maniera diversa. Pare infatti che Giorgia Soleri da mesi avesse un’altra relazione. A lanciare la bomba sono gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano: “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da MESI una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. Il quale, tra l’altro, giustamente, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”.