Jasmine Carrisi: “Il mio ex fidanzato è diventato gay”. Il video della figlia di Al Bano è virale su TikTok

Succede che seguendo il trend social del momento di TikTok chiamato “balla se…”, la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi, finisce per rivelare un vecchio flirt che fa impazzire i social. Funziona così: sulle note della canzone “Rover (Sped Up)” di Chullo il o la tiktoker deve ballare raccontando un fatto particolare che ha vissuto o che gli è capitato. Jasmine Carrisi ha scelto di raccontare la sua storia e ha scritto: “Balla se il tuo migliore amico è il tuo ex che è diventato gay“.

Un video che in pochi minuti è diventato virale. Nel “tiktok”, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, tagga Pierangelo Greco. Il giovane, ospite anche di Barbara D’Urso, è diventato famoso sui social proprio grazie a un video che è diventato virale in cui fa coming out a fianco a sua nonna.

Coinvolto nella vicenda, Pierangelo Greco racconta la sua versione dei fatti: “Vi sta facendo molto ridere la mia storia eterosessuale con la mia migliore amica Jasmine. Questa cosa fa molto ridere anche a me. È vero, siamo stati fidanzati. Lei adesso è la mia migliore amica. Andavamo allo stesso liceo a Lecce. Io facevo il secondo superiore e lei il primo. Ci siamo conosciuti su Instagram. Io ho scritto a lei! Poi ci siamo fidanzati. Siamo stati forse due mesi fidanzati. Poi ci siamo lasciati e io dopo un anno o forse un paio di mesi ho capito di essere dell’altra sponda. Con Jasmine potevo solo condividere i trucchi”. Il giovane ha così smentito i rumors secondo cui la rivelazione di Jasmine Carrisi fosse solo una trovata per conquistare più follower. I due sono stati fidanzati nel 2015.