Influencer guadagna 60mila dollari al mese per farsi foto mentre fuma cannabis

Influencer guadagna 60mila dollari al mese fumando cannabis

Pagata per fumare marijuana e postare video e foto su Instagram. È il lavoro dell’influencer Sewkey, modella statunitense di 29 anni, che grazie alla sua attività sui social fumando cannabis arriva a guadagnare fino a 60mila dollari al mese.

Prima di diventare “influencer della marijuana”, Sewkey faceva la cameriera a Los Angeles (dal 2018 la California ha legalizzato vendita e consumo di cannabis per scopi ricreativi, ndr). “Ho sofferto di depressione per un lungo periodo, ero persa. Per fortuna i social media mi hanno aiutato a superare traumi e problemi, uscendo da un pericoloso vortice di stress. Mi sono reinventata – racconta Sewkey – e l’ho fatto come quando si preme il pulsante ‘Reset'”.

Su Instagram conta oltre 300mila follower. Tra i suoi clienti la Raw Rolling Papers, una marca di cartine molto in voga negli Usa. “Amo fumare e sogno di inventare un marchio tutto mio. Ho tanti follower e spero che possano crescere ancora di più. Alcuni di loro sono molto carini con me, mi fanno tanti regali. Un ammiratore mi ha inviato una borsa da 24 mila dollari. La mia vita ora è fantastica, i miei sogni si sono avverati in maniera onesta”, spiega la giovane influencer.

Visualizza questo post su Instagram Roll Roll Roll Your Dope, Twist it at the end… Un post condiviso da sewkey (@sewkey) in data: 6 Mag 2020 alle ore 9:54 PDT

