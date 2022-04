Ilary Blasi è tornata a parlare della vicenda della presunta crisi con il marito, Francesco Totti, che ha colpito la coppia alcune settimane fa. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per il programma Belve, in onda ieri sera su Rai 2. La giornalista le ha chiesto nel merito della foto che ritrae una ragazza allo stadio a pochi metri da Totti, origine della notizia del presunto tradimento: “Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”. Ilary Blasi ha quindi risposto senza mezzi termini: ”Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”. Fagnani ha ribattuto chiedendo alla conduttrice della possibilità di una macchinazione dietro al gossip, ipotesi che lei stessa aveva ventilato e lasciato intendere come supposizione: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?”. “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi…”, ha detto la conduttrice dell’Isola dei Famosi. “Corona? Sinceramente non ho pensato a Fabrizio Corona, anche perché mi sembra sia partita da altri giornali. Ho pensato solo che fosse un complotto, ad un’organizzazione, ma onestamente non ho un’idea di chi”, ha detto la Blasi. “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”, ha quindi chiesto la Fagnani. La risposta della conduttrice è stata ferma: “No, né dell’uno né dell’altra”.

Tra i temi toccati nel corso dell’intervista anche un’altra polemica mossa da Ilary Blasi nelle ultime settimane, dopo le parole indirizzate ad Alfonso Signorini, quando aveva detto in diretta all’Isola dei Famosi che “da opinionista a conduttore è un attimo”, alludendo alla parabola del presentatore del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha quindi risposto che il suo intento non fosse quello di punzecchiare il collega, bensì di fargli un complimento. “Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni, io conducevo il Grande Fratello, lui faceva l’opinionista. Ci siamo divertiti tantissimo, siamo molto in confidenza. Non andrei mai a casa sua a dire ‘Devi sparire’, l’ho fatto perché ho confidenza, è un gioco. Quando ho detto quella cosa è stata vista in maniera negativa, ma in realtà era positiva, ho fatto un complimento a Vladimir come per dire “Non si sa mai nella vita”. Infine, divertendosi molto e con qualche imbarazzo, si è scherzato sui nomi dei figli, in particolare Chanel. Alla domanda se i due genitori avessero pensato a un’alternativa, la risposta non è stata avara di sorprese: “La verità? Roma!”.