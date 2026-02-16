Icona app
Gossip

Ilary Blasi si sposa, la proposta di matrimonio di Bastian Müller

di Antonio Scali
Ilary Blasi e il compagno Bastian Müller sono pronti a convolare a nozze. Con tre semplici parole, “My Forever Valentine”, la conduttrice televisiva ha annunciato il grande passo con il calciatore, proprio nel giorno di San Valentino, durante una romantica vacanza a Parigi. Nell’immagine postata sui social si vede la mano della conduttrice, con il prezioso anello in bella mostra, che si staglia contro il panorama della capitale francese. Müller, al fianco di Ilary da ormai un paio d’anni, ha scelto la città dell’amore per chiedere alla compagna di sposarlo. A questo punto, non resta che attendere il divorzio ufficiale da Francesco Totti, con l’udienza decisiva fissata a marzo di quest’anno.

Secondo le cronache rosa, non è la prima volta che l’imprenditore tedesco dona alla conduttrice un diamante: lo aveva già fatto nel 2023 a St. Moritz, ma anche nel maggio 2025 durante una gita sul lago di Como. E ora, di nuovo, in Francia. Stavolta, però, ha un sapore diverso: Ilary Blasi ha voluto mostrarlo in bella vista a tutti. Inoltre la dedica “My Forever Valentine” sembra non lasciare spazio a dubbi.

In tempi non sospetti, d’altronde, era stata la stessa Ilary a confessare nel docufilm Unica di non avere preclusioni verso un nuovo “sì”: “Dicono che il secondo matrimonio sia anche più bello del primo”, aveva ironizzato.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
