Ilary Blasi posta una foto, Noemi Bocchi ne pubblica una identica poco dopo: ora scoppia il caso marshmallow

Ilary Blasi e Noemi Bocchi ancora al centro del gossip. Con le loro storie Instagram le due donne della vita di Francesco Totti continuano a far chiacchierare e mormorare. Per la seconda volta nel giro di poche settimane la conduttrice Mediaset e la flower designer hanno condiviso – a pochi minuti di distanza l’una dall’altra – delle storie Instagram molto simili.

Tutto è iniziato dalla presentatrice dell’Isola dei Famosi, che ha postato lo scatto di alcuni marshmallow in primo piano. Una story postata da Milano, dove Ilary si trova in questi giorni per riunioni e shooting fotografici sul reality show che partirà su Canale 5 il prossimo 17 aprile. Un’ora dopo anche la nuova fidanzata di Totti ha condiviso un’immagine in cui si vedono i famosi cilindretti di zucchero in un barattolo.

Per alcuni una semplice coincidenza, per altri invece una vera e propria frecciatina. E non sembrerebbe un caso che a ripetersi siano i marshmallow. Esiste un legame tra le due con i famosi dolcini colorati? Chi lo sa. Ma tra gli utenti dei social una cosa è certa: nonostante le due non si seguano su Instagram, Noemi e Ilary si “spiano” le storie a vicenda.