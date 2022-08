Continuano a susseguirsi i retroscena sulla rottura del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il nuovo numero di Chi rivela una presunta “fuga” dell’ex calciatore dalla nuova fiamma Noemi Bocchi, che si trova a San Felice Circeo. Una distanza di pochi chilometri, eppure c’è prima da risolvere la faccenda burocratica che porterà alla separazione dalla conduttrice.

Ilary avrebbe portato con sé in Croazia la figlia Isabel, a quel punto – si legge sul settimanale – l’ex marito avrebbe avuto strada libera per andare dalla sua Noemi. L’ex capitano della Roma è stato beccato dai paparazzi mentre in macchina, con una coppia di amici, ha raggiunto l’abitazione al Circeo della nuova (ancora ufficialmente presunta) fidanzata. “Esce dalla macchina a testa bassa e varca la porta d’ingresso” – svela il magazine, che ha corredato il racconto con alcune foto – “L’ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l’uscita, fino alle 2 di notte, non c’è stata”. Pare inoltre, sempre secondo quanto riferisce Chi, che Totti, durante il soggiorno a Sabaudia, avrebbe portato la piccola Isabel a giocare con i figli della nuova compagna, gesto che avrebbe fatto “traboccare il vaso nei rapporti già difficili con la Blasi, che si è arrabbiata”.

Ulteriori elementi vengono forniti dallo storico amico di Totti, Alex Nuccetelli, intervistato da Novella 2000: “Per Francesco la famiglia è tutto, non se ne sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave. Per Francesco la famiglia veniva prima di tutto e sopra ogni cosa”. Nei confronti della conduttrice, spiega Nuccetelli, “Francesco prova un amore esagerato, un’attrazione viscerale, Qualcosa di grave è successo. Quello che so è che Francesco parlerà a breve: è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio. E dopo quel fatto considerava tramontato il rapporto con Ilary”. Per ora i diretti interessati preferiscono mantenere assoluto riserbo sulla vicenda.