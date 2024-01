Ilary Blasi parla delle “frequentazioni intime” con Cristiano Iovino

Non cambia la sua versione dei fatti Ilary Blasi: è quanto fa sapere la conduttrice al Corriere della Sera dopo le dichiarazioni del personal trainer Cristiano Iovino, il quale ha rivelato di aver avuto delle “frequentazioni intime” con l’ex Letterina.

Intervistato da Il Messaggero, infatti, Iovino aveva dichiarato: “In realtà non avrei voluto parlare dell’argomento. Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario Unica e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io”.

“Ci siamo conosciuti nel 2020, attraverso i social. In seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”.

Il personal trainer dice di averla contattata lui per primo “commentando scherzosamente un suo selfiein ascensore”. Iovino, quindi, afferma: “Ci vedevamo principalmente a casa mia anche se è capitato di vederci nel negozio di Alessia Soldani ai Parioli”.

Iovino poi rivela: “Lei mi chiese di raggiungerla a New York. Era lì con la sorella e io avevo alcuni amici”. Sulla natura della loro relazione, invece, afferma: “Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare mesi senza vedersi, visto che io ero spesso fuori”.

E ancora: “Nei nostri incontri non si parlava molto della situazione in casa sua. Ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda. E che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”.

“Siamo rimasti in buoni rapporti fino all’uscita del suo documentario – aggiunge Cristiano Iovino – Mi aspettavo che mi avvisasse, visto che ha parlato di me. La mia quotidianità e serenità è stata destabilizzata per diverse settimane”.