“Fedifrago, fijo de ‘na mign***a, traditore”: lo sfogo di Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti

Lo sfogo di Ilary Blasi sulla presunta crisi con Francesco Totti

“Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore”: Ilary Blasi torna a parlare della presunta crisi con il marito Francesco Totti.

In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, la conduttrice de L’Isola dei famosi ha di nuovo commentato le indiscrezioni che volevano la coppia in crisi a causa dei presunti tradimenti del marito con Noemi Bocchi.

“Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore – ha dichiarato Ilary Blasi – Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate”.

“Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia – ha aggiunto la presentatrice – Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto”.

“Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere. Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia” ha continuato la conduttrice, che poi ha lanciato una frecciatina a Simone Ventura.

Quest’ultima, infatti, aveva espresso solidarietà all’ex calciatore e a Ilary Blasi per i rumors sul loro divorzio imminente. Dichiarazioni, che però, non sono state gradite dalla presentatrice, che ha commentato così le parole della collega: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.