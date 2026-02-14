Icona app
Gossip

Helena Prestes e Javier Martinez: età, studi e lavoro, dove vivono. La vita privata degli ex gieffini

di

Helena Prestes e Javier Martinez sono una coppia ormai da qualche tempo. Galeotto è stato il Grande Fratello.

I due si sono infatti conosciuti proprio in occasione del reality show di Canale 5, a cui hanno entrambi partecipato. Lei più impulsiva e alla ricerca di conferma; lui cauto e frenato, ma soprattutto paura di correre rischi sentimentali. Alla fine si sono trovati e, dopo diversi alti e bassi, hanno iniziato un legame amoroso che è continuato anche dopo la fine del programma e che procede oggi a gonfie vele.

Chi è Helena Prestes: carriera e vita privata

Nata nel 1990 in Brasile, in una zona molto povera di San Paolo al confine con le favelas, Helena ha iniziato a lavorare da giovanissima per aiutare economicamente la famiglia, collaborando ad esempio come commessa in un negozio di abbigliamento di nome Lojas Renner a San Paolo. Qualche anno dopo si è trasferita a Milano e, dopo tre anni di residenza, ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana ed è diventata italo-brasiliana in modo ufficiale.

All’età di 16 anni, Prestes ha inoltre partecipato a un casting per nuovi volti nel mondo della moda e ha così avuto inizio la sua carriera da modella. Nel 2022 ha partecipato al reality show Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. Nel 2023 si invece è trasferita a Parigi e lì ha continuato a lavorare come modella, annunciando nello stesso anno la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Nel 2024 è invece entrata nella casa del Grande Fratello, presentato da Alfonso Signorini. Dopo aver vissuto una breve relazione con Antonino Spinalbese, hair stylist ed ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez, e poi con il modello 37enne Carlo Motta, ha conosciuto nella Casa del Grande Fratello Javier Martinez, con cui ha iniziato una storia d’amore che è continuata anche al di fuori del programma.

La carriera televisiva di Javier Martinez

Nato a Cordoba nel 1995, Javier è un pallavolista argentino che ha giocato nel Modica nel ruolo di schiacciatore. Da piccolo si è trasferito con la famiglia in Sardegna e ha debuttato per la prima volta in tv partecipando al reality show Temptation Island nei panni del tentatore. Dopo questa esperienza, è entrato nel dating show Uomini e Donne come corteggiatore e, all’interno del programma, ha corteggiato Sara Tozzi.

Dopo diverse storie, ha incontrato il vero amore quando è entrato nella Casa del Grande Fratello, dove ha conosciuto Helena, con cui ha iniziato una relazione bellissima.

