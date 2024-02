Heidi Klum rimproverata dai figli: “Non vogliono che giri in topless in casa quando ci sono i loro amici”

Heidi Klum rimproverata dai figli: “Non vogliono che giri in topless in casa”

La top model Heidi Klum è stata rimproverata dai suoi figli, i quali le hanno chiesto di non girare più nuda per casa quando sono presenti i loro amici.

Ospite del podcast Call Her Daddy, l’indossatrice 50enne, parlando della spiagge nudiste, ha rivelato che “cerca di estendere questa mentalità libera anche quando è a casa”.

“Cerco di applicare questo tipo di mentalità anche a casa con i miei figli. Ovviamente, quando non c’è nessun altro, ma se sono in topless in giardino loro vengono subito ad avvisarmi che un loro amico sta arrivando. Così mi lanciano un top e mi copro prima dell’arrivo degli ospiti” ha aggiunto Heidi Klum.

La top model, mamma di quattro figli, Leni, Henry, Johan e Lou, ha infatti ammesso che in spiaggia così come in casa le piace stare in topless per un motivo molto semplice: non le piace il segno dell’abbronzatura.