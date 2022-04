“Ho bloccato suo padre su Instagram”: Lulù risponde a Manuel Bortuzzo dopo la fine della loro relazione

Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè risponde a Manuel Bortuzzo

Dopo la fine della relazione, iniziata tra le mura del Grande Fratello Vip, Lulù Selassiè risponde a Manuel Bortuzzo, il quale aveva confermato la rottura tra i due con un comunicato stampa, che evidentemente la ragazza non ha gradito.

“Avrei tanto voluto evitare di arrivare fino a questo punto, ma sono costretta a farlo per tutelare me stessa e la mia famiglia” ha scritto Lulù su una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

“È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, ma purtroppo no, non è per colpa del mio carattere. Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui non ha mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che le cose nella vita reale sarebbero cambiate. Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal signor Franco, la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram, per certi motivi che non voglio esternare”.

“Con Manuel si chiude un capitolo importante della mia vita – scrive ancora Lulù – e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente come voi in maniera pubblica con un comunicato, mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare: ferirlo. È l’ultima cosa che voglio”.