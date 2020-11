La vita privata di Giuseppe Conte: l’ex moglie e l’attuale fidanzata

Chi è la moglie del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? È sposato o fidanzato? Con chi? Tanti se lo chiedono ogni qual volta appare in televisione per un dpcm o per questioni politiche. Ve lo diciamo subito: il premier non è più sposato, lo è stato con Valentina Fico, una donna molto importante in ambito giudiziario visto che fa parte dell’Avvocatura di stato e mette al servizio le sue competenze anche in ambito giuridico per la sezione VII di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Ad oggi, novembre 2020, Giuseppe Conte è fidanzato con Olivia Paladino, una donna molto riservata. Di seguito tutte le informazioni sulle due donne del premier.

Chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte

Come detto il premier ha alle spalle un matrimonio con Valentina Fico, una donna molto importante in ambito giudiziario, figlia del direttore del conservatorio di Santa Cecilia in Roma. Musica e diritto, la vita della donna è stata divisa proprio tra queste due grandi passioni. Dal matrimonio con Valentina Fico è nato il figlio di Giuseppe Conte: Niccolò. Nonostante la fine del matrimonio il rapporto tra la coppia è ad oggi buono. Per Giuseppe Conte, il parere dell’ex moglie è molto importante e pare che all’inizio della sua legislatura, il parere di Valentina fu decisivo. Inoltre Conte è molto legato al figlio con cui divide la passione calcistica. Entrambi infatti sono grandi tifosi della Roma.

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata del presidente del Consiglio

Abbiamo visto e conosciuto l’ex moglie di Giuseppe Conte Valentina Fico, ma il premier oggi è fidanzato con un’altra donna: Olivia Paladino, una donna riservata. Ma chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Giuseppe Conte? Giovane, bella e schiva, preferisce rimanere lontana dai riflettori, pertanto non si sa molto della sua vita privata e professionale. Quanti anni ha? La età esatta non la si conosce, ma sappiamo che è più giovane di Conte di circa 15 anni. Figlia del proprietario dell’hotel Plaza di Roma e di un’attrice, Olivia lavora nel settore alberghiero come manager, e ha una figlia adolescente di nome Eva. Olivia Paladino e Giuseppe Conte, stando alle indiscrezioni, si sarebbero conosciuti sui banchi di scuola… dei rispettivi figli, ovviamente. Il colpo di fulmine sarebbe scoccato durante una riunione con i professori.

Padre e madre di Olivia Paladino

Il padre di Olivia Paladino è Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza, il 5 stelle che si trova in via del Corso a Roma, mentre la madre è Ewa Aulin, attrice e cantante svedese che tra gli anni 70 e 90 ha recitato in diversi film italiani. Cresciuta nella Capitale, la compagna di Giuseppe Conte ha frequentato le migliori scuole private. Quanto alla sua professione, non si conoscono i dettagli, ma sembra che Olivia sia nel business di famiglia: gestirebbe infatti l’hotel di proprietà del padre.

