“Lei era nera, lui faceva il piacione”: Giulia Salemi e Pierplaolo Pretelli si sono lasciati? Il retroscena

Giulia Salemi e Pierplaolo Pretelli si sono lasciati? Il retroscena

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierplaolo Pretelli potrebbe essere giunta al capolinea: è la clamorosa indiscrezione che circola nelle ultime ore nei siti specializzati di gossip.

A parlare della possibile rottura tra i due ex gieffini è Alberto Dandolo su Dagospia che scrive: “Si suppone che Pretelli e la sua fidanzata social Giulia Salemi si siano lasciati. È solo una strategia mediatica?”.

Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha rilanciato la segnalazione di un follower, che ha svelato un retroscena riguardante i due, i quali si sarebbero incontrati casualmente in un ristorante dove però erano arrivati separatamente: “Deia, erano in tavoli diversi, lei con Evandro e De Pisis e lui con Charlie di Radio 101. Si sono incontrati per casualità nello stesso ristorante. Non si sono sfiorati, lei era nera, lui faceva il piacione con tutti, quello super allegro”.

La fonte della Marzano ha poi precisato: “La gente lamenta che Pier abbia regalato rose in giro o che facesse il marpione. Assolutamente non è vero. Essendo il video fuorviante, l’ho tolto definitivamente”.

I diretti interessati non hanno commentato le indiscrezioni. I due, fino a pochi giorni fa, apparivano felici sui social durante una vacanza a Miami in cui era presente anche il figlio di Pierplaolo Pretelli.