Sembrano esserci ormai pochi dubbi. Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sarebbero lasciati. Manca ancora una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma gli indizi sono molti. La coppia infatti si sarebbe allontanata dopo un viaggio in Messico anche con familiari e amici nei giorni di capodanno. Un altro segnale è che sono spariti da post e stories reciproche, elemento non solito per i due, soprattutto per l’influencer.

I due sono insieme da quattro anni, ma adesso le loro strade si sarebbero divise per concentrarsi sui rispettivi impegni. A fine del 2023 i due erano andati a convivere in una casa lussuosissima con siparietti social sugli arredi e sul trasloco. In passato le voci di una rottura della coppia erano state smentite. Ma in questa occasione Giulia e Carlo sembrerebbero invece aver messo ufficialmente un punto alla loro storia.

Sembra che la coppia fosse in crisi perché Giulia voleva sposarsi ma lui era in dubbio sul matrimonio, forse ostacolato anche dalla famiglia di lui, proprietari della secolare azienda produttrice di armi. Figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, Carlo, classe 1997 e originario di Brescia, è infatti il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia, tanto che inizialmente si parlò di un certo scontento da parte della madre per la relazione con Giulia, certamente una ragazza che si è fatta da sola ma non appartenente al ceto sociale ed elitario della famiglia Beretta.

È stato Andrea Damante a presentare Carlo all’influencer, quando ancora i due erano fidanzati. Per tanto, la De lellis ha pensato a lungo su come procedere. Nonostante l’attrazione tra loro fosse molto forte, Giulia e Carlo hanno tentato almeno inizialmente di restare amici fino a quando non sono riusciti più a nascondere i propri sentimenti, lasciandosi andare alla passione.