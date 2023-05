“Vuole far credere che sono omosessuale”, ospite a “Verissimo” l’opinionista Gianni Sperti risponde alle parole della ex moglie Paola Barale che dal medesimo salotto lo aveva implicitamente accusato di falsità durante il loro matrimonio durato sette anni. “Ho superato il fallimento del mio matrimonio, non capisco la sua necessità di parlare dell’ex prima dell’ex, percepisco in lei ancora del rancore”, dice Sperti e aggiunge: “Sette anni a non capirmi non le fa onore. Mi da fastidio che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere la mia tendenza sessuale”.

Nel salotto di Canale 5 Gianni Sperti non dichiara alcun coming out: “Che io lo sia o non lo sia chi lo sa non lo dirò mai perché dirlo vorrebbe dire mettersi un’etichetta”, dice l’ex ballerino, da anni opinionista insieme a Tina Cipollari nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi: “Penso che siamo tutti esseri umani e dobbiamo essere catalogati solo come buoni o cattivi, il resto non ha importanza”, dice Sperti.