Francesco Venditti, chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo: carriera e vita privata

Francesco Venditti è il figlio nato dalla storia d’amore tra Antonello Venditti e Simona Izzo. Un legame sbocciato molto anni fa ma che non ha avuto seguito, tanto che Simona ha poi iniziato una relazione con l’attuale compagno Ricky Tognazzi, con cui condivide anche numerosi progetti professionali. Il figlio Francesco è originario di Roma, è nato nel 1976 ed è oggi un affermato doppiatore e attore: ha infatti recitato in molte fiction e in diversi film, dimostrando di essere un vero artista di talento.

I primi passi nell’arte, il successo e la carriera

Il suo è stato un percorso artistico molto graduale, ma di certo il fatto di essere cresciuto in una famiglia d’arte lo ha aiutato ad acquisire diverse informazioni sulla recitazione. Francesco ha ereditato da entrambi i genitori la passione per la musica e per il set, optando alla fine per la strada del cinema. Il suo primo debutto è avvenuto nel 1996, quando ha preso parte al film Vite Strozzate diretto da Ricky Tognazzi. In seguito ha partecipato, nel 2005, a Romanzo Criminale diretto da Michele Placido e a Gas, lo sceneggiato di Alexandra La Capria, sua ex moglie.

Dopodiché Francesco Venditti è approdato anche nel mondo delle fiction, recitando in serie di successo come Caro maestro 2, Una donna per amico e la miniserie La freccia nera. Nel 2021 è invece entrato nel cast di Svegliati amore mio, la fiction diretta dalla mamma e da Tognazzi. Nel 2019 ha fatto il suo ritorno al cinema e ha recitato nel film A mano disarmata di Claudio Bonivento, mentre in tv è stato diretto, nel 2021, da Tognazzi nella miniserie Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?

Il figlio di Venditti e Izzo si è affermato anche come doppiatore, diventando una delle voci più apprezzate del periodo contemporaneo. Nel 2021 ha infatti vinto il Premio Voci nell’ombra come miglior voce maschile nel cinema. Tra gli altri ruoli, è sua la voce di Ryan Reynolds in Deadpool e in altri film della star hollywoodiana; nel corso degli anni ha anche doppiato David Dastmalchian in Ant-man e Oppenheimer.

La vita privata

Francesco Venditti è stato legato sentimentalmente ad Alexandra La Capria, che gli ha regalato la gioia di avere i due figli Alice e Tommaso. I due si sono però separati, decidendo di prendere due strade differenti. Oggi è invece felicemente sposato con Cristina Congiunti, da cui l’attore ha avuto due bambini: Leonardo e Mia. In merito al rapporto con i genitori, lui stesso ha confessato di essere molto legato ad entrambi, nonostante la loro separazione.