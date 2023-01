Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? La clamorosa indiscrezione sui social: “È finita”

Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Gli indizi sui social

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati? Secondo alcune indiscrezioni circolate sui social, pare che i due si siano allontanati. A confermare le voci è l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Stando a quanto notato da un utente sui social, Noemi Bocchi non era presente a una serata dove invece c’era l’ex capitano della Roma. Inoltre, dalle immagini, sembra che Totti non indossasse l’anello che si è scambiato con la compagna da quando è esplosa la passione. Eppure, Totti continua a vivere nel super attico preso in affitto a Roma Nord insieme alla Bocchi.

Un secondo indizio della presunta crisi tra i due sarebbe il video postato dalla figlia di Totti, Chanel, su TikTok. Nel video si vedono lei e il padre mentre intonano “Unica” di Antonello Venditti. Il presentimento è che il Pupone pensi ancora all’ex moglie, Ilary Blasi. C’è da aspettarsi un ritorno di fiamma?