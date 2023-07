“Si scambiano messaggi”: il clamoroso retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi

Il retroscena su Francesco Totti e Ilary Blasi: “Si scambiano messaggi”

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero tornati a sentirsi dopo la burrascosa separazione: a lanciare il clamoroso retroscena è l’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Si vocifera da amici in comune della ex coppia che Totti e Ilary abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chissà” ha scritto Deianira Marzano in un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

Anche Amedeo Venza e Alessandro Rosica, entrambi esperti di gossip, hanno rivelato che i due sono tornati a parlarsi. Secondo questi ultimi due, però, non ci sarebbe un ritorno di fiamma ma solo la volontà di avere un rapporto civile per il bene dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.