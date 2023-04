Francesco Totti e Ilary Blasi, incontro segreto per la separazione: faccia a faccia di 4 ore

Francesco Totti e Ilary Blasi faccia a faccia. L’ormai ex coppia si è ritrovata in gran segreto in tribunale per discutere i termini della separazione. Un incontro di 4 ore, dove non sono mancati i momenti di tensione.

Secondo quanto riporta il Messaggero, l’incontro davanti al giudice si sarebbe tenuto venerdì 31 marzo alle ore 17,30. Elusi giornalisti e curiosi, decine di agenti della polizia penitenziaria e vigilantes erano appostati ovunque, per evitare che nessuno entrasse nell’edificio. L’udienza è durata dalle 3 ore e mezza alle 4 ore.

Il giudice Simona Rossi, ha provato, come di rito, una conciliazione tra i coniugi. Ma al momento non ci sarebbero margini per un accordo. Il magistrato alla fine si è riservato e, fra una decina di giorni, deciderà se aprire l’istruttoria della causa di separazione giudiziale.

Nel corso dell’incontro si è discusso dell’affidamento dei tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, tutti ancora minorenni. Entrambi vogliono quello congiunto, ma serve un punto d’incontro sul tempo che i tre dovranno dedicare all’uno o all’altra. L’altro punto in discussione è l’assegno di mantenimento che la Blasi vorrebbe da Totti. Non è chiaro, inoltre, se lei gli abbia chiesto l’addebito della separazione per un suo eventuale tradimento con Noemi. Ancora in corso inoltre la causa sulla “guerra del guardaroba”. L’ex calciatore infatti aspetta ancora di riavere i suoi Rolex.