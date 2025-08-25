Icona app
Home » Gossip
Gossip

Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia in occasione del compleanno della figlia: “Rapporti inesistenti”

Immagine di copertina

Il cantante de Le Vibrazioni attacca la sua ex moglie

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Francesco Sarcina attacca Clizia Incorvaia in occasione del compleanno della figlia Nina. L’influencer, infatti, ha pubblicato sui social un reel che mostrava la festa della bambina, che ha compiuto 10 anni. “Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai” ha scritto Clizia Incorvaia che ha festeggiato la figlia insieme al fratellastro Gabriele e ad alcuni amici e parenti. Assente, invece, il papà della bimba, il cantante Francesco Sarcina, che però, sempre sui social, ha fatto gli auguri alla figlia senza risparmiare una frecciatina nei confronti della sua ex moglie.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Il frontman de Le Vibrazioni, infatti, ha scritto: “Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti altri ne farai. Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini che la vita a volte porta. Ma questo tu lo sai, perché il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti! Sempre connessi amore di papà, sempre! Ancora tanti tanti auguri di buon compleanno”. Il cantante, lo scorso marzo, aveva querelato l’influencer accusandola di sfruttare l’immagine della figlia per scopi commerciali ed economici.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Francesco Sarcina (@frasarcina)

Accuse respinte da Clizia Incorvaia che aveva così replicato: “Sono una persona che ama profondamente sua figlia. E so che, nonostante la fine di un matrimonio, lei è una bambina meravigliosa, serena, risolta, felice. Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti. Condividere piccoli momenti della nostra quotidianità, sempre in modo rispettoso, non vuol dire esporla o sfruttarla, ma raccontare una realtà familiare autentica, come tante altre madri fanno ogni giorno, anche fuori dai social”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
