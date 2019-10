Francesco Monte: “Umiliato all’Isola dei Famosi, deriso al Grande Fratello”

Francesco Monte parla chiaro e lancia pesanti accuse ai reality Mediaset a cui ha preso parte negli ultimi anni. L’ex tronista tornerà in tv dalla prossima settimana per prendere parte al Torneo dei Campioni di Tale e quale show.

In un’intervista al settimanale Chi, Monte ha ripercorso queste sue ultime esperienze, tra le accuse del Canna-Gate all’isola dei Famosi e il Grande Fratello, durante il quale è stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez.

“Io sono stato umiliato per il Cannagate e sono stato deriso al Grande Fratello. Ora mi prendo la rivincita. Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF. E il cannagate. Un mare di chiacchiere su niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno … Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”, racconta Francesco Monte.

Ora per Monte, archiviato il passato, è il momento di guardare avanti. Il ragazzo pugliese si è detto molto soddisfatto per l’esperienza di Tale e Quale Show su Rai 1. “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista”.

Oltre al lavoro, Monte ha trovato serenità anche nel privato, dopo la fine della storia con Giulia Salemi. Adesso a fare il tifo per lui c’è la modella Isabella De Candia: “Lei è bellissima, ma ha più che l’aspetto fisico, noi ci troviamo. Non sono mai stato uno che guardava così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro”, ha spiegato l’ex tronista.

