Francesco Lollobrigida rompe il silenzio sulla fine della relazione con Arianna Meloni

Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni: il ministro rompe il silenzio

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida affida ai social il suo primo commento sulla fine della relazione con Arianna Meloni.

La sorella della premier, infatti, in un’intervista a Il Foglio ha confermato la rottura tra i due: “Per lui mi butterei nel Tevere. L’affetto e la stima rimangono intatti, ma l’amore è un’altra cosa”.

Francesco Lollobrigida ha affidato al suo profilo Facebook una lunga riflessione sulla sua vicenda personale scrivendo: “Non mi è mai capitato nella vita di gioire per un problema accaduto a un’altra persona. Anche del mio peggior nemico. Non è bontà la mia, Il sacerdote è mio fratello Maurizio, ma semplice considerazione di quanto mi sentirei ridicolo a farlo”.

“Provare gioia per il dolore degli altri o ridicolizzarlo mi appare come una debolezza frustrante. Non trovare il modo di essere felici e festeggiare quando altri possano trovarsi nella medesima condizione…patetico. Basterebbe una riflessione, privandosi per un momento della maschera d’odio e autocommiserazione che condiziona questo atteggiamento e porsi alcune domande: perché? A che serve? Mi migliora? Se poi uno avesse la forza, non provando vergogna per le risposte o riuscendo a oscurare a se stesso con un velo di ipocrita cinismo il loro contenuto potrebbe aggiungerne una: a quanti innocenti faccio del male senza uno scopo? Chissà se di fronte al responso ritirerebbe la mano e chinerebbe il capo nel naturale gesto che invoca il perdono. Non darò soddisfazione al voyerismo di queste ore in cui anche i giornali più blasonati si dedicano a sollecitare gli ultimi scampoli di ‘chiacchiere da ombrellone’.

Il ministro, poi, conclude: “Da personaggio pubblico devo solo una risposta: non vi è alcun problema politico nè con Giorgia nè con Arianna e chi spera in questo non avrà grandi soddisfazioni. Semmai dovrà prendere atto che non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo…buona domenica a tutti anche a chi ci vuole male!”.