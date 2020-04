Dopo la rottura con Berlusconi, Francesca Pascale si consola con l’amicizia di Paola Turci

Archiviato il gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante è pronto a scoppiarne uno ancora più succoso per allietare le nostre giornate di quarantena da Coronavirus. E’ quello che riguarda Francesca Pascale, la storica ex fidanzata di Silvio Berlusconi, e Paola Turci, la cantante romana. Pare infatti che le tra le due sia nata un’amicizia molto stretta.

Paola Turci e Francesca Pascale sono state viste insieme tra un colpo di spazzola e una piega nel salone di Federico Fashion Style. Un’amicizia nota tra i clienti del negozio del celebre parrucchiere dei vip, quando esistevano ancora verrebbe da dire oggi.

Le due donne sono entrambe single. La Pascale ha appena archiviato la storia d’amore di 12 anni avuta con il Cavaliere, l’ultima relazione della Turci nota al grande pubblico, invece, è quella con l’ex marito Andrea Amato, giornalista di R101, conclusa nell’ormai lontano 2012.

E sui social impazza il gossip tra le due celebrità. Gli utenti pare abbiano scovato un indizio per testimoniare la forte amicizia che sarebbe nata tra la Pascale e la Turci. Si tratta di una foto condivisa nelle stories Instagram della cantante in cui compaiono i tanto amati barboncini della Pascale (anche se per il momento non c’è alcuna conferma che siano proprio quelli della bella napoletana).

