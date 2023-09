Svelati i retroscena sulla lite a Sanremo dei Ferragnez, il rapper: “Non ero lucido e non ho supportato Chiara”

Svelati i retroscena sulla lite a Sanremo dei Ferragnez

A partire dalla mezzanotte di oggi, giovedì 14 settembre, è disponibile su Amazon Prime la puntata speciale dei The Ferragnez interamente dedicata al Festival di Sanremo 2023 e alla presunta lite avvenuta nel dietro le quinte dell’Ariston tra Fedez e Chiara Ferragni dopo l’ormai famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical.

Poco dopo la messa in onda della puntata, che svela i retroscena di ciò che è accaduto tra i due nel corso della kermesse musicale, lo stesso Fedez ha rivelato, attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, di non essere stato “lucido” in quel periodo e di non essere riuscito a supportare la moglie come avrebbe voluto.

“È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez – ha scritto il cantante – Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me”.

Fedez, quindi, ammette: “Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero”.

“Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.