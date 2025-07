Fedez: “Il matrimonio con Chiara Ferragni è stato un Vietnam, a Leone e Vittoria abbiamo spiegato tutto”

Fedez torna a parlare del divorzio con Chiara Ferragni, ma anche del tumore e di Sanremo. Il rapper, infatti, si è raccontato in una lunga chiacchierata con lo youtuber Gabriele Vagnato, il quale ha trascorso 24 ore con il cantante trasformandole in un contenuto social già diventato virale sul web. “Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato nulla. Sto scrivendo un libro in cui rielaboro gli episodi della mia vita e cerco di dargli un senso” afferma Fedez il quale rivela di vivere un periodo di ricostruzione della sua esistenza: “Dopo aver distrutto tutto, tipo Nagasaki, mi sto riprendendo. Anche dalle macerie puoi ripartire”.

Il cantante, poi, rivela come sta vivendo la nuova realtà da papà separato: “Come tutte le cose ci si deve abituare, sia io sia i bambini. Sono fortunato di poterli vedere equamente, come la mamma. L’unica decisione che ho preso è quella di non avere le tate, preferisco che sia mio padre ad aiutarmi principalmente con loro”. Il rapper, poi, afferma di aver spiegato ai suoi bambini insieme all’ex moglie quello che era accaduto: “I bambini ovviamente ci hanno chiesto il perché di questa decisione, ti piange il cuore, non è semplice, ma sono cose che devi fare, così gli abbiamo spiegato tutto. Anche se ci si separa si rimane una famiglia”.

Fedez, quindi, ne ha approfittato per smentire una volta per tutte il presunto flirt con Clara: “Quando escono i gossip su di me io ormai non provo più nulla ma quando frequento persone che non sono abituate a questo sistema, mi rendo conto che questa roba ostacola le relazioni umane. Con Clara non era successo proprio nulla. Non stiamo insieme io e lei. La mia teoria è che è la prima paparazzata della storia sia stata fatta con l’intelligenza artificiale, perché è impossibile. Noi quella sera non ci siamo nemmeno avvicinati per salutarci. Quando succedono queste cose, rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio”.