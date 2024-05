La verità sul rapporto tra Fedez e Fabio Maria Damato

Emergono nuove verità sul rapporto tra Fedez e Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni: che i due non si sopportassero ormai è cosa nota a tutti, così come conferma anche Selvaggia Lucarelli nel suo ultimo libro, Il vaso di pandoro, in cui racconta l’ascesa e la caduta dei Ferragnez.

La giornalista, infatti, ripercorre le tappe che hanno portato Damato all’interno della TBS Crew grazie a Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni e di come il manager abbia in breve tempo conquistato la fiducia dell’influencer e di tutta la sua famiglia.

“Damato non è simpatico e Fedez si sarà anche accorto che controllava la vita della moglie” è una testimonianza riportata nel libro di Selvaggia Lucarelli.

“Quando Chiara e Fedez litigavano lui diceva che sperava che divorziassero” si legge. E poi ancora: “Lui e Fedez non si sopportavano. A Damato non piaceva Fedez, diceva che le rovinava l’immagine e che era paranoico”.

Che i rapporti tra i due non fossero idilliaci lo si era capito anche dall’intervista che Fedez aveva rilasciato a Belve in cui aveva dichiarato: “A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo”.