Fedez dimesso dall’ospedale: il riferimento all’ex moglie Chiara Ferragni non sfugge ai social

Fedez dimesso dall’ospedale: il riferimento a Chiara Ferragni

Fedez è stato dimesso dall’ospedale: lo ha annunciato lo stesso rapper con un post sui social in cui non manca un riferimento all’ex moglie Chiara Ferragni.

Il cantante, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in ascensore, mentre lascia per l’appunto l’ospedale.

“Fit check outfit da dimissioni” scrive l’artista utilizzando la stessa espressione, ma anche uno scatto simile, a quello che l’ex moglie utilizza per presentare i suoi outfit.

Prima di essere dimesso dal Policlinico di Milano dove era stato ricoverato per un’emorragia interna, Fedez aveva postato un video, con tanto di flebo al braccio, in cui affermava: “Buongiorno a tutti. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute. Sto leggendo articoli online dove parlano di un mio abuso di alcol e droghe. Ma non è assolutamente così”.

“Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che lì dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi nel punto dove sono più fragile per avere ulcere e sanguinamenti. Fortunatamente rispetto all’emorragia dell’altra volta è stato un sanguinamento minore”.

Poi, l’artista aveva concluso: “Grazie mille a tutti per i messaggi che sono di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista”.

Successivamente, il cantante aveva aggiunto: ““Devono valutare se posso fare gli show dj set previsti questa estate. Spero di sì perché non vedo l’ora di suonare. L’altro ieri ero in studio a preparare lo show ed ero bello gasato. Speriamo almeno questo dai”.