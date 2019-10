Fedez a Londra con un’altra donna: Cara Delevigne

Il rapper milanese Fedez arriva a Londra per un grande evento di Samsung e incontra un’altra donna, che non è – decisamente – la moglie Chiara Ferragni, ma Chiara Delevigne. Il musicista nelle stories pubblicate su Instagram ha confessato di essere a Londra per la prima volta in vita sua, ma di non avere abbastanza tempo per visitare la città.

Il rapper, infatti, ha potuto partecipare all’evento di Samsung per poi far ritorno a casa, a Milano. Intanto, però, a Londra, Fedez ha avuto modo di incontrare un’altra (bellissima) donna: si tratta di Cara Delevigne, modella e attrice britannica.

Proprio durante l’evento di Samsung, il rapper ha avuto modo di scattarsi un selfie con la bellissima Cara Delevigne. Poi il musicista ha postato lo scatto sui social con una didascalia particolare, decisamente nelle corde del rapper, sempre ironico: “Ho detto a mia moglie che andavo a comprare le sigarette…”.

Fedez scherza sui social e allude al fatto di essere scappato a Londra con un’altra donna, proprio la stupenda modella 27enne. Chiara Ferragni dal canto suo sa benissimo di avere in pugno il suo uomo e risponde candidamente al post con tre cuoricini.

I due si amano da impazzire e il sentimento che li lega trasuda da ogni selfie o stories che il rapper e la fashion blogger pubblicano (in continuazione) su Instagram. Insomma, anche per stavolta Fedez ha fatto il burlone e ha scherzato sulla sua relazione con la moglie, che, in realtà, va decisamente a gonfie vele.

A Londra il rapper, testimonial in Italia di Samsung, è arrivato per una “missione” particolare della azienda multinazionale leader nell’elettronica: Samsung ha annunciato il lancio di Galaxy S10 nello spazio per offrire agli utenti la possibilità di far arrivare i loro selfie nello spazio.

La testimonial della missione “SpaceSelfie” è proprio Cara Delevigne. Ma come funziona? Semplice: Samsung farà sollevare un Galaxy S10 nella stratosfera per mezzo di un pallone aerostatico a superpressione riempito di elio. Gli utenti avranno la possibilità di realizzare il proprio “SpaceSelfie” caricando un loro scatto sul sito internet “Mission Control” di Samsung.

E così ha fatto anche il rapper che, nelle sue stories, ha scherzato anche sul tipo di selfie scattato in cui non deve essere venuto particolarmente bene.