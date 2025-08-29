Prossima al rientro in tv con Mattino Cinque, Federica Panicucci si racconta in un’intervista al settimanale Gente nella quale smentisce per l’ennesima volta le voci di crisi con il compagno Marco Bacini: “Nessuna crisi! Con il mio compagno abbiamo fatto una fuga nel nostro rifugio del cuore, un atollo alle Maldive, dove respirare pace e relax per dedicarci solo a noi due”. A proposito delle indiscrezioni circolate, l presentatrice si è sfogata: “Basta che non postiamo sui social una nostra foto insieme che, ciclicamente, salta fuori la crisi, ma non lo siamo mai stati, non lo siamo e mi auguro di non vedere mai nubi nel nostro orizzonte. Il nostro legame è forte e quando stiamo vicini non sentiamo bisogno di altro”.

L’amore per il compagno è immutato: “Lo slancio è quello dei primi tempi. Marco è il mio faro nella notte. È un uomo solido, serio che mi accoglie giorno dopo giorno con amore incondizionato. Dice ancora che sono la più sexy di tutte”. Le nozze, tuttavia, non rientrano nei loro piani, almeno per il momento: “Non c’è bisogno di un matrimonio per sigillare un amore. Ci siamo scelti come compagni di vita, siamo sempre insieme e questo è quello che conta. Al momento non pensiamo alle nozze, stiamo bene così. Ma chissà, nella vita mai dire mai”.