Fabrizio Corona replica a Raoul Bova: “Vergogna. Ha tradito Rocío per anni, abbiamo le prove”

Fabrizio Corona attacca Raoul Bova dopo l’intervista di quest’ultimo a Verissimo: l’ex paparazzo, che per primo ha diffuso gli audio dell’interprete con Martina Ceretti, si è scagliato contro l’attore attraverso un post pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram. “Quello che ho appena visto su Canale 5 è uno dei pezzi di televisione più squallidi degli ultimi 30 anni. É stato permesso a Raoul Bova di raccontare fatti distorti in un programma istituzionale, di fare paragoni inopportuni e senza alcun senso logico-giuridico, citando il revenge-porn, vergogna”.

E ancora: “Ha fatto un discorso retorico sulla difesa delle donne quando le uniche donne vittime qui sono Martia e la sua povera compagna Rocío tradita per anni anche quando le cose andavano bene. Non una sola scusa, neanche un piccolissimo mea culpa ma addirittura un attacco ai giornalisti”. Fabrizio Corona, poi, non ha risparmiato critiche neanche a Verissimo e alla sua conduttrice Silvia Toffanin: “Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto. Noi abbiamo semplicemente raccontato che, come per i Ferragnez, una delle coppie per eccellenza è una presa in giro. L’audio ci è stato dato da una persona coinvolta, quindi è lecito. Silvia Toffanin non è una giornalista e, dopo oggi, neanche più una conduttrice. È solo la moglie del figlio del capo”.

L’ex paparazzo, quindi, conclude rivolgendosi direttamente all’attore: “Caro Raoul, non devi pensare ai tuoi figli usandoli per difenderti. Devi pensare a loro quando guardano in faccia la sofferenza delle loro madri per il male che gli hai fatto, fottendotene dei valori della famiglia. Che schifo, vergogna. Che boomer, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi ‘spaccanti'”.