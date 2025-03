Fabrizio Corona fischiato a teatro dopo la fake news sul Papa: “Avete paura della verità” | VIDEO

Ospite del Peppy Night, lo spettacolo di Peppe Iodice in programma al Palapartenope di Napoli, Fabrizio Corona è stato fischiato dopo la fake news su Papa Francesco che, a suo dire, era morto. “Voglio sentire gli applausi, perché questa è la mia città e io vi amo. Felice che forse il Papa è vivo” ha esordito l’ex paparazzo accolto da applausi, risate e anche diversi fischi. “Sei una sòla” gli ha gridato qualcuno dalla platea.

Pronta la replica di Corona: “Sono un sòla? Ho 51 anni e mi sono messo a fare informazione seria. Se do una notizia del genere è perché, evidentemente, qualcuno me l’ha detta. Parliamo di persone che lavorano al Gemelli. Chi è che mi dice che sono un fallito? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, non tutti la pensano come te”. E quando ha chiesto di nuovo gli applausi, l’ex paparazzo ha affermato: “Solo questi? Avete paura della verità”.

Ora in diretta. Il Palapartenope fischia Corona al Peppy Night. È arrivato un “sei una sóla”. pic.twitter.com/SgUop4rysh — Gennaro Marco Duello (@gmduello) March 24, 2025

Corona aveva fatto parlar di sè per via di un video, circolato molto sui social, in cui affermava il 21 marzo scorso: “Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo io mi ritirerò a vita. Quest’immagine non uscirà mai perché il Papa è morto”. L’ex paparazzo è stato prontamente smentito qualche giorno dopo quando, prima di essere dimesso, il Pontefice si è affacciato dal balcone del Policlinico Gemelli di Roma dove era stato ricoverato.