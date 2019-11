La battuta in un fuorionda di Ezio Greggio al cane su Barbara D’Urso fa indignare il web

Exio Greggio scherza con il cane e, in un fuorionda, fa una battuta tirando in ballo Barbara D’Urso che non piace ai fan della presentatrice tv di Canale 5. “Posso dire una cosa? Era una così bella serata ma adesso c’è Live – Non è la D’Urso“, afferma lo storico conduttore di Striscia la Notizia al termine di una puntata.

“Non sia giù di morale, lo dice il titolo stesso non c’è la D’Urso”, gli risponde il collega Enzo Iacchetti. “Meno male, che bella notizia”, risponde spiritoso Ezio Greggio. I due scherzano sul programma di Barbara D’Urso che andrà in onda sulla stessa rete di Striscia la Notizia, subito dopo la fine del loro programma.

Fin qui, nulla di particolarmente scioccante, visto che, si sa, i due conduttori del tg satirico non hanno peli sulla lingua. Il 23 novembre scorso, però, sul sito della trasmissione è comparso un fuorionda che sta facendo il giro del mondo.

“Cosa combinano Ezio ed Enzo fuorionda? Momenti di ilarità in studio tra i nostri conduttori che non riescono a smettere di ridere durante le registrazioni di Striscia”, si legge nella frase che accompagna il breve video.

Nelle immagini si vedono i due conduttori del tg satirico impegnati nella registrazione di una puntata. Ezio ed Enzo provano a lanciare un servizio, ma sono presi da una risata compulsiva che non permette loro di continuare a registrare. A un certo punto si vede il cagnetto “adottato” dalla trasmissione salire sul bancone e Greggio rivolgersi a lui dicendo: “Vai da Barbara D’Urso che è una collega. Vai su”.

Ezio Greggio scherzando ha dato della “cagna” a Barbara D’Urso? Questo è quello che pensano diversi utenti. Altri hanno avanzato l’ipotesi che il conduttore del tg satirico si riferisse per lo più al tipo di trasmissione che la presentatrice conduce, “da cani”. Tutti gli indizi farebbero propendere più per questa seconda ipotesi, visti anche i commenti poco carini del conduttore tv per lanciare il programma della collega. In ogni caso, a pubblicare il tutto è stata proprio Striscia la Notizia e sicuramente non per offendere Barbara D’Urso.

Al momento nessuno dei protagonisti ha proferito parola rispetto allo spiacevole episodio. Ma si teme la reazione di Carmelita.

La confessione di Barbara D’Urso sulla sua vita privata