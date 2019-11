Eros Ramazzotti e Carolina Stramare: tutta la verità sulla loro storia

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare: cosa c’è dietro la presunta storia tra il cantante e Miss Italia?

Si infittisce il mistero sulla presunta storia d’amore tra il cantante e Miss Italia: Eros Ramazzotti e Carolina Stramare sono i protagonisti di un gossip che da giorni ormai è al centro della cronaca rosa.

In realtà, checché ne dicano i siti di gossip, pare proprio che tra i due non ci sia niente. Anzi, sarebbe stata la stessa Miss Italia 2019 a smentire qualsiasi tipo di flirt con il cantante romano, sui social.

Su Instagram, infatti, Carolina Stramare ha deciso di mettere una pietra sopra alle voci che la vedrebbero in una storia con Eros Ramazzotti. Senza giri di parole, la Miss ha smentito categoricamente: “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca”.

“In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da ‘nessuno smentisce, chi lo sa?’ Ve lo dico io. Eros è un artista che stimo moltissimo, lo seguo da quando sono piccola”, ha spiegato ancora nelle storie la giovane Miss Italia.

“Mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi ed io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”, ha continuato ancora. E, in effetti, era stata lei stessa, all’indomani del titolo, a rivelare che il cantante romano le aveva inviato un messaggio per congratularsi della vittoria.

““Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo. Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così. Era la preferita di mamma. Non ci posso credere, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”, aveva detto allora.

Insomma, si tratterebbe solo di una voce completamente infondata. Carlina Stramare esce da una storia con Alessio Falsone. A tal proposito ha dichiarato: “Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica. Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani le relazioni a questa età iniziano e possono finire”.