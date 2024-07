Emma Marrone: “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la Playstation” | VIDEO

Emma Marrone: “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Il dildo”

Indecisa tra il dildo e la Playstation: così Emma Marrone ha risposto alla domanda su un oggetto del quale non farebbe mai a meno.

Intervistata da GQ, la cantante, infatti, alla domanda ‘a quale oggetto non rinunceresti mai’ ha risposto: “Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la PlayStation, poi te lo dico”.

L’artista, che nel corso dell’intervista ha parlato anche delle critiche sul suo fisico da parte degli hater sui social, ha rivelato il suo desiderio di diventare mamma.

“Perché per essere madre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile”.