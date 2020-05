Emily Ratajkowski, le nuove foto fanno impazzire i fan

Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram una serie di foto che la ritraggono in compagnia del marito, il produttore e attore cinematografico Sebastian Bear-McClard. Nella gallery la coppia indossa camice e camicette, shorts e costumi di ogni fantasia della collezione Inamorata, la linea di lingerie e costumi da bagno realizzata dalla modella.

In alcuni scatti postati sul social, Emily Ratajkowski lascia la camicetta completamente sbottonata e i fan si sono scatenati con i like. La foto della modella 28enne in cui posa con il marito ha superato un milione di like in meno di 24 ore. Numeri record. E sul sito Inamorata gli shorts indossati dalla coppia hanno già fatto il tutto esaurito.



