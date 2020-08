Emily Ratajkowski, la nuova foto è (quasi) da censura: social in tilt

La nuova foto di Emily Ratajkowski manda Instagram in tilt

Siamo ormai abituati alle stravaganze di Emily Ratajkowski, la top-model se ne inventa sempre una più del diavolo per dare scalpore soprattutto sui social e non è da meno l’ultima fotografia pubblicata sul proprio account, un primo piano da urlo (e quasi da censura). La bella modella americana si sta godendo le vacanze al mare in questo periodo e, direttamente dalla spiaggia, consegna ai suoi follower uno scatto che potrebbe essere tranquillamente vietato ai minori. Seduta sulla sabbia, la Ratajkowski indossa un bikini verde acqua. A catturare l’occhio è lo slip striminzito, risaltato dal primo piano della fotografia, che lascia ben poco all’immaginazione.

La reazione dei follower non si è fatta attendere, la posa provocante ha immediatamente conquistato un milione di like in pochissime ore (è anche vero che la Ratajkowski è seguita da 26 milioni di utenti su Instagram).

