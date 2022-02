Quando si dice degli auguri sobri. Il Corriere della Sera questa mattina ci ha ricordato che oggi è il compleanno di Elisabetta Gregoraci. Un’intera pagina del prestigioso quotidiano, infatti, è stata acquistata da un misterioso ammiratore per omaggiare la showgirl calabrese nel giorno del suo compleanno. Un biglietto d’auguri senz’altro speciale e soprattutto parecchio costoso. “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, auguri Elisabetta”, si legge nella pagina presente sul Corriere. Un episodio simile era accaduto quasi un anno fa quando Pier Silvio Berlusconi acquistò una pagina di giornale per fare gli auguri di buon compleanno al papà Silvio.

Gli appassionati di gossip in questi giorni si stanno interrogando su chi possa essere l’autore di questo gesto, considerando che non c’è nessuna firma. Il primo nome sulla lista è quello di Flavio Briatore, l’ex marito della Gregoraci che certo non avrebbe problemi economici a fare un regalo del genere. C’è da dire infatti che negli ultimi tempi i due sembrano essersi riavvicinati. Dalle vacanze di Natale in Kenya alle dediche romantiche via social, secondo alcune indiscrezioni lui starebbe cercando di riconquistarla, ed Elisabetta sarebbe ancora innamorata di lui.

Un ulteriore indizio arriva dal fatto che per festeggiare i suoi 42 anni, Gregoraci ha organizzato una mega festa nel ristorante di lusso di Flavio Briatore a Montecarlo.ve. Nel famoso locale dell’ex marito erano presenti gli amici più cari, il figlio Nathan Falco, la sorella Marzia e lo stesso Flavio. Una storia d’amore durata 12 anni, con un figlio, e un matrimonio celebrato nel giugno 2008 e terminato ufficialmente nel dicembre del 2017. Ma l’ultima parola potrebbe non essere stata ancora scritta.