Elisabetta Canalis in Messico, in vacanza da single: gli scatti che fanno impazzire i fan

“Devo andare in giro tutto il giorno così…?”: Elisabetta Canalis mostra le sue forme in diversi scatti pubblicati su Instagram dal Messico, dove è andata in vacanza con l’amico Massimo Cossu per un weekend spensierato tra Los Cabos e Cabo San Luca.

In una foto indossa un mini abito con una scollatura abissale sul décolleté, con il cappello di paglia si copre il seno. Ormai superato del tutto l’addio con Brian Perri, l’ex velina si gode giorni di relax lontana da casa, tra mare e allenamenti all’alba. Piovono like per il suo minidress con le ruches ad altezza seno, tutto sfumato nelle tonalità del rosso, con la gonna corta, le maniche larghe e i laccetti annodati.

Alle spalle la rottura col chirurgo ortopedico 55enne conosciuto nel 2013 durante una festa americana di Halloween: a lui non ha chiesto l’assegno di mantenimento, e hanno raggiunto un accordo per l’affidamento congiunto della figlia.

Canalis resta a vivere a Los Angeles, dove nei giorni scorsi è l’ha raggiunta anche dalla madre, Bruna. Recentemente è stata paparazzata a Milano con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu: non ha scelto lui per volare in Messico, bensì un amico che conosce da tempo. Nessuno spazio ai gossip, soltanto vacanze in amicizia.