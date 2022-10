Anche Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri sarebbero ai ferri corti. Un periodo non certo facile per molti vip, con tanti matrimonio che sembravano da favola e che invece giungono al capolinea, su tutti quello fra Totti e Ilary Blasi. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Nuovo, secondo cui il matrimonio tra la showgirl e il chirurgo, che vivono stabilmente a Los Angeles e hanno una figlia, sarebbe giunto al capolinea. “Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”, scrive il giornale di gossip.

Una crisi di cui infatti si vocifera dalla scorsa estate. I due si erano sposati nel 2014 ad Alghero e un anno più tardi hanno avuto la piccola Skyler Eva. Non è chiaro se si tratti di un periodo transitorio o se la rottura possa essere definitiva. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato questi rumors. L’ultima foto insieme sui social risale al 27 agosto scorso, e molti lo hanno letto come un segnale di freddezza nella coppia.

Tra l’ex Velina e il chirurgo è stato un colpo di fulmine, tanto che la showgirl per amore ha deciso di trasferirsi stabilmente negli Stati Uniti. A Los Angeles è diventata mamma per la prima volta: nel 2015 è nata la piccola Skyler Eva, che oggi ha 7 anni. Già lo scorso anno il settimanale Oggi aveva lanciato l’indiscrezione di una possibile crisi: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”. Inoltre secondo la rivista a Canalis “la vita americana comincia a starle stretta”, e iniziava a sentire un po’ di nostalgia dell’Italia. Il settimanale sottolineava poi come “Perri poi è un uomo molto impegnato per via della sua professione”. All’epoca Elisabetta aveva messo a tacere i rumors pubblicando su Instagram la foto di un bacio appassionato con il marito. Anche questa volta la showgirl smentirà i nuovi rumors?