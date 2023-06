Elettra Lamborghini ospite di Domenica In: “Ho sofferto”

Ospite di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 4 giugno, Elettra Lamborghini si è raccontata senza filtri, rivelando anche di aver attraversato un periodo difficile.

Intervistata da Mara Venier, la cantante ha dichiarato a proposito del suo momento no: “Ora le cose vanno meglio. Non mi piace usare il termine depressione. Sembra che ne sia uscita. È un periodo sereno quello che sto vivendo”.

“Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano. Ci resto male anche con le persone ‘cattive'” ha poi aggiunto Elettra Lamborghini sottolineando che “Dopo Sanremo ho capito i miei errori. Ora mi sta aiutando una psicologa”.

Musica / Elettra Lamborghini: “Non potrei mai vivere con 1.500 euro al mese. Figli? Non ci penso, ho altre cose da fare” Gossip / Elettra Lamborghini: “Sui social sembro un put***one. I tatuaggi? Sono pentita, vorrei strapparmi una chiappa”

La cantante, poi, ha raccontato come è nata la sua storia d’amore con il marito Afrojack: “Me lo presentarono a un festival. Mi ha scritto su Instagram e ci siamo visti in studio e non abbiamo mai più parlato di musica: ci siamo innamorati guardando un albero”.

“Io con gli uomini sono timidina e se mi avesse baciato non gli avrei più rivolto la parola. Ho occhi solo per lui. Sesso? Ne facciamo tanto. Per i figli vediamo” ha poi aggiunto la cantante.