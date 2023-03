Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni smentisce possibile flirt: “Sta divorziando, tra di noi nessuna storia”

Elena Sofia Ricci vive un amore segreto? Lei dice di no. Respinge tutte le voci che la vorrebbero tra le braccia dell’attore Gabriele Anagni con cui sta dividendo in questi mesi il palcoscenico a teatro nella piecè La dolce ala della giovinezza. Parla della sua vita privata, cosa che in passato non ha fatto praticamente mai. Lo fa con un video su Instagram al suo fianco: «Ma ti sembra una cosa normale che io debba sapere dal web che noi abbiamo una storia?».

Ma che qualcosa tra Elena Sofia Ricci e suo marito, il musicista Stefano Mainetti, non vada è confermato anche dallo stesso Gabriele Anagni a Di Più Tv: “Che ci sia qualcosa tra me ed Elena è una voce categoricamente falsa e non capisco da dove arrivi. Non ci sono foto e nemmeno dichiarazioni ambigue. Per Elena è molto più fastidioso perché ha due figlie e un divorzio in corso. Per fortuna è molto ironica e quindi ci abbiamo riso su, ma è giusto che la gente sappia qual è la verità”. E già che ci siamo. Gabriele è innamorato di qualcuno oggi? “No, in questo momento non sono innamorato. Mi colpisco- no la simpatia, l’intelligenza e la bellezza. Sarebbe stupido dire che la bellezza non fa parte dell’equazione ma, di base, se una ragazza mi fa ridere ha già molto di quello che mi attrae davvero”.