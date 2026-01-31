Dove vive Emma Marrone, la nuova casa a Milano dal design ricercato

Dove abita la cantante salentina Emma Marrone

Sebbene sia molto legata alle sue origini salentine, Emma Marrone – per ragioni lavorative – vive da tantissimi anni a Milano. La cantante pugliese qui ha acquistato da qualche anno un bellissimo appartamento, una casa che per lei rappresenta molto di più di un semplice immobile. Quando ufficializzò l’acquisto, infatti, decise di condividere sui social la sua grande gioia per questo importante passo.

Proprio perché per lei ha rappresentato tanto questo passo, ha arredato la sua bellissima casa con grande stile ed eleganza. Sebbene l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sia molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata, sul suo seguitissimo profilo Instagram può capitare che ci sia qualche immagine scattata nel suo appartamento.

Com’è la casa di Emma Marrone a Milano

Emma Marrone dopo aver vissuto per alcuni anni a Roma, ha deciso di trasferirsi a Milano. Con il passare del tempo è riuscita a trovare “la casa dei suoi sogni”, un delizioso appartamento acquistato all’incirca un paio di anni fa, che ha arredato secondo i suoi gusti.

La casa di Emma Marrone a Milano è caratterizzata da spazi molto ampi, divisa in una zona giorno e una notte, la prima è sicuramente quella in cui la cantante pugliese trascorre più tempo. Era stata lei stessa a presentare ai suoi fan il nuovo appartamento, condividendo una carrellata di foto con la didascalia: “Casa nuova, vita nuova”. L’appartamento ha uno stile moderno e minimal, non ci sono troppi oggetti, ma quelli che ci sono sono tutti di alto design.

Le tinte scelte dalla cantante sono neutre, a dominare per tutto l’appartamento è il bianco, il parquet anche è chiaro e se ci sono altri colori si tratta di nuances legate al beige o al grigio. In sala da pranzo c’è un bellissimo tavolo in marmo, anche questo chiaro, spesso imbandito per cene e pranzi con amici. Nel salotto Emma Marrone ha optato per una serie di punti luce, che ricreano divertenti giochi luminosi. Non mancano lumi e lampadari di alto design.

La stanza che non si conosce di casa di Emma Marrone è sicuramente la cucina, di cui non sarebbero presenti immagini sul suo profilo. Sebbene sia spesso in viaggio per motivi di lavoro, la cantante pugliese ama trascorrere il tempo nella sua casa milanese, dove organizza spesso cene con amici. Recentemente l’ex allieva di Amici è tornata a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino, suo ex fidanzato, con il quale oggi ha un bellissimo rapporto di amicizia. Nel podcast di Victoria Cabello ha spiegato che lo show man partenopeo è stato il compagno con cui ha più riso in assoluto, ha spiegato che la loro relazione risale a tantissimi anni fa e oggi sono due grandi amici che si vogliono un grande bene.